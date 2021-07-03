В СКО 37-летний сельчанин впервые получил документы

Он подал заявление в ЗАГС.

30 июня впервые получил удостоверение личности 37-летний житель Кызылжарского района, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Он обратился в районный отдел полиции около двух месяцев назад. Прежде у сельчанина не было личных документов, даже свидетельство о рождении было утеряно.

Сотрудники миграционной службы Кызылжарского РОП Жаскайрат Хаиржанов и Абай Субанов провели процедуру определения гражданства. Финалом продолжительной и кропотливой работы стало вручение документа. Мужчина стал полноправным гражданином РК, может получать медицинские и государственные услуги, официально трудоустраиваться. К слову, в тот же день он воспользовался новыми возможностями, чтобы оформить заявление на бракосочетание.

Хочу выразить благодарность инспекторам группы миграционной службы ОП Кызылжарского района за оперативную работу, понимание, знание своих обязанностей… Очень помогли в короткие сроки впервые оформить удостоверение личности, - написал сельчанин в благодарственном письме на имя начальника Департамента полиции СКО генерал-майора полиции Марата Тулебаева.

Сотрудники миграционной службы областного полицейского ведомства продолжают работу по урегулированию правового статуса людей, не имеющих документов граждан РК, - сообщает начальник Управления миграционной службы ДП СКО подполковник полиции Талгат Абилов. - С начала года урегулирован правовой статус 66 жителей области. Из них 35 были обладателями советских паспортов, остальные никогда не имели личных документов.

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