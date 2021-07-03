Созданы новые механизмы строительства жилья на селе в Казахстане

Работодатель сможет построить жилье за счет собственных средств, 50% которых покроет государство.

В рамках госпрограммы "Нурлы жер" разработан проект Правил субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов в сельских населенных пунктах, передает zakon.kz.

Согласно Правилам, работодатель сможет построить жилье за счет собственных средств, 50% которых покроет государство после ввода дома в эксплуатацию. Причем дом должен быть общей площадью не более 100 кв. м, а стоимость 1 кв. м не должна превышать 100 тыс. тенге, - рассказали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Отмечается, что жилье будет предоставляться работодателями в аренду своим работникам, с которыми у них заключены трудовые договора не менее чем на пять лет.

После пяти лет работодатель может продать жилье работнику по цене без учета суммы выплаченной субсидии из республиканского бюджета. Новый механизм строительства позволит повысить заинтересованность казахстанцев в проживании на селе, а также привлечет в сельскую местность квалифицированных специалистов, - пишет МИИР РК.

Всего, по оперативным данным, планируется начать строительство порядка 2855 жилищ в 76 районах страны.

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