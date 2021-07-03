Алматинцы смогут пройти на пляжи и в бассейны только через Ashyq

Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2021 г.

Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает zakon.kz.

1. Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, филиалу НПП "Атамекен" (по согласованию), руководителям организаций и учреждений обеспечить:

1) реализацию постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №31 от 01 июля 2021 года "О внесении дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67";

2) организацию работы специализированных мониторинговых групп по контролю исполнения настоящего постановления.

2. Исключить подпункт 17 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы от 26 июня 2021 года № 19.

3. Дополнить пункт 2 постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы от 26 июня 2021 года № 19 подпунктом 17 в редакции "функционирование городских пляжей и открытых бассейнов с 7.00 до 19.00, оградив территорию с возможностью организации пропуска посетителей по проекту Ashyq, соблюдением социальной дистанции.

Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2021 г.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!