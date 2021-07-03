На трассах усилят работу групп патрулирования - МИИР РК

Приложение zakon.kz
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Ответственность будет на "КазАвтоЖол".
Причиной для усиления контроля стали бетонные плиты на трассе Алматы-Хоргос, передает zakon.kz.
Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК подтверждает случай поднятия бетонных плит на 86-м километре участка автомобильной дороги "Алматы - Хоргос" вблизи поселка Байдибек би в Алматинской области 2 июля. Данный дефект был оперативно устранен АО "НК "КазАвтоЖол", - рассказали в МИИР РК.
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Отмечается, что для бесперебойного и безопасного движения на автодорогах республиканского значения усилят работу групп патрулирования.
Ранее в соцсети появилось видео, где бетонные плиты поднялись на автодороге Алматы-Хоргос из-за жары. В нацкомпании "КазАвтоЖол" извинились "за временные неудобства" и поблагодарили "пользователей дорог за своевременное информирование об имеющихся дефектах на дороге".
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