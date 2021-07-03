Как в аномальную жару спасают зеленые насаждения в столице

Помимо зеленых насаждений, городские коммунальщики также занимаются поливом проезжих частей, тротуаров, дворов и парковок.

В условиях жары акимат Нур-Султана мобилизовал группы по поливке деревьев, кустарников, газонов и цветников в городе, передает zakon.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями - температура доходит до +36 и выше градусов - было принято решение об усиленной промывке улично-дорожной сети, - сказал официальный представитель ТОО "Астана-Зеленстрой" Рустем Нурсагитов.

В столичной пресс-службе отметили, что в четырех районах десятки единиц спецтехники выезжают в две смены - днем и ночью. Ночная поливка регулярно производится с 19:00 до 5:00.

Помимо зеленых насаждений, городские коммунальщики также занимаются поливом проезжих частей, тротуаров, дворов и парковок.

Время, в которое проходит полив, обусловлено меньшим испарением влаги, а также тем, что спецтехника не мешает движению машин. Стоит отметить, что в парках, скверах и других общественных пространствах города полив деревьев и зеленых насаждений осуществляется посредством автоматической системы, - резюмируется в сообщении.

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