Пыльная буря накрыла Жанаозен

Видимость ухудшилась ниже 1 тыс. метров.

Необычное природное явление сняли на видео жители Жанаозена, передает zakon.kz.

Сначала город накрыла пыльная буря, после чего прошел ливневый дождь, - пишет "Лада".

Как сообщили в региональном филиале РГП "Казгидромет", около 16:00 скорость ветра с порывами усилилась до 20 м/с. Видимость ухудшилась ниже 1 тыс. метров.

Наблюдались атмосферные явления, такие как дым, мгла и пыль. Прошел ливневый дождь с грозой, - добавили синоптики.

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