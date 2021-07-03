Около 200 новобранцев Нацгвардии Казахстана приняли присягу в онлайн-режиме

В ходе мероприятия были продемонстрирован показ строевых приемов с оружием и рукопашного боя.

Новобранцы воинских частей 6656 и 3502 регионального командования "Батыс" Национальной гвардии,​ прошедшие курс молодого бойца, торжественно приняли воинскую присягу в онлайн-режиме в Актау, передает zakon.kz.

В связи с эпидемиологической ситуацией​, церемонию среди​ молодых солдат, которые прибыли из разных регионов страны - Алматы, Актобе, Атырау и Уральска, провели в онлайн-режиме. Родители не смогли присутствовать на церемонии военной присяги, но смогли увидеть своих сыновей через социальную сеть Instagram, - сообщил руководитель пресс-службы РГК "Батыс" подполковник Ерболат Султанов.

Командир воинской части 6656 подполковник Марат Рахпанов, обращаясь к новобранцам, отметил, что военная присяга обязывает каждого быть преданным своему народу, Президенту, Конституции, что является неотъемлемой частью нравственного облика воина.

Принимая военную присягу, воин клянется добросовестно изучать военное дело. Претворение этого требования присяги обеспечивает поддержание боеспособности войск правопорядка, позволяет повышать их боевую готовность. Служите достойно, чтобы ваши близкие гордились вами. Поздравляю вас с этим торжественным событием, желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в нашем нелегком ратном труде. Ведь военная присяга требует от вас быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну, - подчеркнул подполковник Рахпанов.

В ходе мероприятия состоялся показ строевых приемов с оружием, рукопашного боя, а также концерт военного оркестра.

Для меня сегодняшний день такой долгожданный, радостный и очень трепетный. Мы приняли присягу, стали истинными защитниками Родины! Я уверен, что с честью и гордостью буду нести звание воина войск правопорядка, - поделился своей радостью рядовой Рустам Ашимов из Алматинской области.

Праздник завершился праздничным обедом.

Отмечается, что из-за пандемии новобранцам запрещены увольнительные. Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, парни смогут воспользоваться своим правом и выйти в город.

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