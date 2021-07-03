Ватиканского кардинала обвинили в растрате денег из благотворительных фондов

Свою вину кардинал не признает.

Ватиканский кардинал, приближенный к Папе Римскому Франциску, и еще девять человек предстанут перед судом по обвинениям в вымогательстве, растрате и мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона на церковные средства, передает zakon.kz.

Согласно заявлению Ватикана, итальянский кардинал Анджело Беччу предстанет перед трибуналом Святого Престола 27 июля. Он был уволен в сентябре прошлого года после обвинений в растрате денег из благотворительных фондов Ватикана для помощи своим родственникам, - пишет lenta.ru.

Отмечается, что против Беччу возбуждено уголовное дело за растрату, злоупотребление властью и фальсификацию свидетелей в деле об убыточных инвестициях Ватикана в Лондоне - здание в престижном районе английской столицы Челси было преобразовано в 50 роскошных апартаментов.

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Между тем, свою вину кардинал не признает.

Ранее Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам. Так, денежное вознаграждение кардиналов урезается на 10%. Утверждается, что распоряжение стало следствием сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Казна государства лишилась своего основного источника доходов - продажи билетов в ватиканские музеи. По оценке, Ватикан недосчитался около 200 миллионов евро. Зарплата кардинала составляет 5,5 тыс. евро (более двух миллионов тенге).

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