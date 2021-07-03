Евро-2020: Дания обыграла Чехию в 1/4 финала

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу Дании.

В 1/4 финала чемпионата Евро-2020 в Баку на стадионе "Олимпийский" встретились сборные Чехии и Дании, сообщает zakon.kz.

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Счет был открыт уже на пятой минуте датчанином Томасам Дилейни. Шведский нападающий Хендрик Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанес удар головой, в результате чего мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.

Второй гол сборной Чехии на 42-й минуте забил датский нападающий Каспер Дольберг. Защитник Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину.

Однако на 49-ой минуте чешскому нападающему Патрику Шику удалось немного поменять ход игры. Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, Шик подставил ногу и переправил мяч в нижний угол.

Затем подряд пошли предупреждения в адрес футболистов сборной Чехии. Выдра упал перед чужой штрафной в борьбе с соперником, нападающий Михаэл Кременчик пошел спорить с арбитром и получил карточку на 84-ой минуте. Через пару минут чешский защитник Томаш Калас грубо влетел в Нергора и получил карточку.

Не спасли ситуацию и добавочные шесть минут.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу Дании.

Ночью 4 июля состоится матч Украина-Англия.

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