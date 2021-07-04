Петр Мамонов находится в реанимации

У него диагностировали COVID-19.

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии, передает zakon.kz.

У него диагностировали COVID-19.

Ольга Мамонова сообщила изданию РИА Новости о том, что артист находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы в Коммунарке (Москва).

Мамонов известен как основатель и лидер группы "Звуки Му", на счету которой более десятка студийных альбомов. Кроме того, он сыграл около 20 ролей в кино. Самые известные - отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.

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