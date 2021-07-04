Автомобиль перевернулся в ДТП в Усть-Каменогорске, есть пострадавшие

Ведется следствие.

Ваз 2106 перевернулся от удара автомобиля марки Lexus, водителю и пассажиру потребовалась медицинская помощь, передает zakon.kz.

Авария произошла вечером на бульваре Гагарина. Водитель автомобиля марки Lexus при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине Ваз 2106. От удара последний автомобиль перевернулся, - пишет altaynews.

В настоящее время ведется следствие.

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