Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карты минных полей

Ранее пленные были приговоренных решением суда к лишению свободы. Срок назначенного наказания истек.

Баку передал Еревану 15 граждан Армении в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Азербайджана.

Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт. МИД Азербайджанской Республики

В ответ "в качестве гуманного шага" азербайджанская сторона передала Армении "15 человек армянского происхождения", приговоренных решением суда к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек.

Физулинский и Зангеланский районы, ранее находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешли Азербайджану после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года.

Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов. Согласно документу, стороны должны произвести обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

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