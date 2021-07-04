Врачи назвали новые симптомы, характерные для "дельта-штамма"

Пациенты жалуются на диарею и боли в животе.

Один из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса "дельта" - расстройство желудочно-кишечного тракта, сообщает zakon.kz.

Пульмонолог Алексей Никишенков в интервью ТАСС рассказал, что пациенты жалуются на диарею и боли в животе.

По его словам, расстройство проявляется наряду с кашлем, слабостью и болью в мышцах. Этот же симптом подтверждает врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что для "дельта-штамма" характерен так называемый "желудочный синдром", или "желудочный ковид".

Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос. врач-иммунолог Владимир Болибок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, считает, что симптомы уханьского штамма коронавируса сохранились и в индийском.

Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура - это как было, так и осталось. врач-вирусолог Виктор Ларичев

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