Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Фото: Longdo Dict 4 июля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Со сводкой об эпидемиологической ситуации на 3 июля 2021 года казахстанцев ознакомил Минздрав, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан - 791,
  • в городе Алматы - 391,
  • в городе Шымкент - 169,
  • в Акмолинской области - 105,
  • в Актюбинской области - 78,
  • в Алматинской области - 112,
  • в Атырауской области - 154,
  • в ВКО - 73,
  • в Жамбылской области - 34,
  • в ЗКО - 173,
  • в Карагандинской области - 496,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 56,
  • в Мангыстауской области - 186,
  • в Павлодарской области - 71,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

  • в городе Нур-Султан - 655,
  • в городе Алматы - 187,
  • в городе Шымкент - 49,
  • в Акмолинской области - 31,
  • в Актюбинской области - 26,
  • в Алматинской области - 36,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ВКО - 84,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 130,
  • в Карагандинской области - 240,
  • в Костанайской области - 13,
  • в Кызылординской области - 30,
  • в Мангыстауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 30,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬21
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Facebook открыла исходный код к нейросетям, прогнозирующим распространение Covid-19
Как звуки и музыка влияют на еду