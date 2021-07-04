Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Со сводкой об эпидемиологической ситуации на 3 июля 2021 года казахстанцев ознакомил Минздрав, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султан - 791,

в городе Алматы - 391,

в городе Шымкент - 169,

в Акмолинской области - 105,

в Актюбинской области - 78,

в Алматинской области - 112,

в Атырауской области - 154,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 34,

в ЗКО - 173,

в Карагандинской области - 496,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 56,

в Мангыстауской области - 186,

в Павлодарской области - 71,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 42.

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

в городе Нур-Султан - 655,

в городе Алматы - 187,

в городе Шымкент - 49,

в Акмолинской области - 31,

в Актюбинской области - 26,

в Алматинской области - 36,

в Атырауской области - 29,

в ВКО - 84,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 130,

в Карагандинской области - 240,

в Костанайской области - 13,

в Кызылординской области - 30,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 30,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.

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