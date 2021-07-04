Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.
Со сводкой об эпидемиологической ситуации на 3 июля 2021 года казахстанцев ознакомил Минздрав, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан - 791,
- в городе Алматы - 391,
- в городе Шымкент - 169,
- в Акмолинской области - 105,
- в Актюбинской области - 78,
- в Алматинской области - 112,
- в Атырауской области - 154,
- в ВКО - 73,
- в Жамбылской области - 34,
- в ЗКО - 173,
- в Карагандинской области - 496,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 56,
- в Мангыстауской области - 186,
- в Павлодарской области - 71,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 42.
Всего в стране подтверждено 433 931 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1594 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:
- в городе Нур-Султан - 655,
- в городе Алматы - 187,
- в городе Шымкент - 49,
- в Акмолинской области - 31,
- в Актюбинской области - 26,
- в Алматинской области - 36,
- в Атырауской области - 29,
- в ВКО - 84,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 130,
- в Карагандинской области - 240,
- в Костанайской области - 13,
- в Кызылординской области - 30,
- в Мангыстауской области - 9,
- в Павлодарской области - 30,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 400 873 человека.
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