Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 30 человек скончались за сутки от КВИ и пневмонии в Казахстане

Фото: 365news.biz 4 июля 2021, 09:19

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4 июля в Казахстане представил Минздрав, сообщает zakon.kz.

От коронавируса за сутки скончались 26 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - пять.

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (28 614 КВИ+ и 1 347 КВИ-), из них:

  • в стационарах находятся 9082 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 20 879 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 578 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 118 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 72 пациента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Instagram перевоплотится в TikTok
Пенсионные накопления можно будет потратить на ЭКО и лечение детей