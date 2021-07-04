Более 30 человек скончались за сутки от КВИ и пневмонии в Казахстане

Приложение zakon.kz
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На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4 июля в Казахстане представил Минздрав, сообщает zakon.kz.
От коронавируса за сутки скончались 26 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - пять.
На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (28 614 КВИ+ и 1 347 КВИ-), из них:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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