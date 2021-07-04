Более 30 человек скончались за сутки от КВИ и пневмонии в Казахстане

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4 июля в Казахстане представил Минздрав, сообщает zakon.kz.

От коронавируса за сутки скончались 26 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - пять.

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (28 614 КВИ+ и 1 347 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 9082 пациента,

на амбулаторном уровне - 20 879 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 578 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 118 пациентов,

на аппарате ИВЛ - 72 пациента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!