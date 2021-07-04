Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Приложение zakon.kz
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В Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.
Страны Евросоюза с третьего июля должны окончательно запретить использование одноразовой пластиковой посуды, сообщает zakon.kz.
Об этом написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в Twitter.
Он уточнил, что в Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.
Запрет на одноразовую пластиковую продукцию вводится по закону от 2019 года. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были удалить одноразовые пластиковые изделия с рынка.
При этом одноразовые продукты, остающиеся на складах, разрешено распродать.
В России также планируют отказаться от ватных палочек и посуды из пластика на законодательном уровне.
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