Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

В Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.

Страны Евросоюза с третьего июля должны окончательно запретить использование одноразовой пластиковой посуды, сообщает zakon.kz.

Об этом написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в Twitter.

Он уточнил, что в Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.

Запрет на одноразовую пластиковую продукцию вводится по закону от 2019 года. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были удалить одноразовые пластиковые изделия с рынка.

При этом одноразовые продукты, остающиеся на складах, разрешено распродать.

В России также планируют отказаться от ватных палочек и посуды из пластика на законодательном уровне.

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