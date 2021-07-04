Самолет упал недалеко от Кызылорды

Пилоты доставлены в больницу.

4 июля около 7:00 в 12 км от села Караултобе рядом с городом Кызылорда упал самолет Ан-2, сообщает zakon.kz.

Он обрабатывал рисовые поля. Через несколько километров после взлета, из-за технических неисправностей, при вынужденной посадке, упал прямо на поле.

На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу. По предварительным данным, состояние расценивается как удовлетворительное. пресс-служба МЧС РК

Самолет принадлежит ТОО "Илиса".

Линейным отделом полиции на станции Кызылорда начато досудебное расследование по ч.1 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).пресс-служба Департамента полиции на транспорте

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