Экс-солистка "Серебра" перенесла сложную операцию

36-летняя певица не признается, что же случилось с ней и почему ей понадобилось хирургическое вмешательство.

Российская певица Елена Темникова, бывшая солистка группы "Серебро", попала в больницу, где перенесла хирургическое вмешательство под общим наркозом, сообщает zakon.kz.

Сейчас состояние звезды стабилизировалось, о чем она сама написала в сторис Instagram.

У меня сегодня была назначена операция, которую я очень сильно боялась. Она прошла под общим наркозом, и все уже позади. Разговариваю еще с трудом, еще наркоз. Елена Темникова

36-летняя певица не признается, что же с ней случилось и почему ей понадобилось хирургическое вмешательство.

Поклонники сильно переживают за экс-солистку группы Serebro. Под постом спрашивают, не коронавирус ли это, и что намерена делать звезда дальше. "Это не ковид", - отвечает Елена.

Темникова также отметила, что ее кот Нао пошел на поправку. Недавно на питомца певицы набросилась стая собак, и экс-солистка "Серебра" просила помощи у подписчиков, чтобы получить кровь для переливания экзотическому животному.

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