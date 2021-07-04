30 лет спустя - как выглядят 15 красавчиков из 90-х

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Стоит прогуляться по закоулкам памяти и вспомнить самых известных сердцеедов 90-х, которые и сейчас не растеряли своего обаяния.
Эпоха 1990-х подарила немало фильмов, сериалов и музыкальных групп, в которых играли и пели неописуемые красавчики. Смесь харизмы и таланта помогла им и другим молодым людям из этого списка долгое время оставаться предметом воздыханий множества поклонниц, сообщает zakon.kz.
Ник Картер (41 год)
Ник Картер — самый молодой участник группы Backstreet Boys.
Робби Уильямс (47 лет)
В 1990-х Робби Уильямс прославился как певец и автор песен группы Take That.
Мэтт Диллон (57 лет)
В 1998 году актер исполнил главную роль в детективном триллере "Дикость".
Кайл Маклахлен (62 года)
С 1990 по 1991 год актер играл в сериале "Твин Пикс" Дейла Купера.
Ник Лаше (47 лет)
В конце 90-х Ник Лаше состоял в группе 98 Degrees, участие в которой и сделало его знаменитым.
Эндрю Киган (42 года)
Актер известен ролью Джоуи Доннера в фильме "10 причин моей ненависти".
Девон Сава (42 года)
Девон Сава — канадский актер, который играл Каспера в человеческом обличии в одноименном фильме.
Джейси Шазе (44 года)
Джейси Шазе — солист группы NSYNC, в которой также состоял Джастин Тимберлейк.
Кристиан Слейтер (51 год)
Кристиан Слейтер играл репортера Дэниэла Моллоя в фильме "Интервью с вампиром".
Брэндон Куинн (43 года)
Актер запомнился зрителям главной ролью в сериале "Томми-оборотень".
Рики Мартин (49 лет)
Мартин — исполнитель бессмертного хита "Livin’ la Vida Loca".
Себастьен Рош (48 лет)
Французский актер стал известным благодаря роли Кристиана в сериале "Элен и ребята".
Тьяго Ласерда (43 года)
Бразильский актер, который играл одну из главных ролей в сериале "Земля любви".
Карл Урбан (49 лет)
Задолго до съемок во "Властелине колец" актер играл в сериале "Зена — королева воинов".
Джуд Лоу (48 лет)
В 1997 году актер снялся в биографической драме "Уайльд", после чего его карьера пошла вверх.
Источник: AdMe
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