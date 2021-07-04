Новый зал бокса открыт в ЗКО

Выступая на церемонии открытия нового зала бокса, аким Казталовского района Альберт Есалиев поблагодарил всех жителей района, кто был причастен к строительству.

В рамках программной статьи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе в селе Бостандык открылся зал бокса, сообщает zakon.kz.

Десять лет назад, открывая в Бостандыкской средней школе кружок бокса, тренер Асланбек Сармалаев мог только мечтать о таком зале. Сельские ребята тренировались в подвале много лет, без нужного спортивного инвентаря, на голом энтузиазме, но, несмотря ни на что, завоевывали награды, прославляя свое село, район, область. Из школьного зала вышли кандидаты в мастера спорта Турарбек Калиев, Санжар Марксов и многие другие.

Но новый зал был очень необходим для юных боксеров. Ветеран труда Таскали Ильясов подарил спортсменам свое пустующее здание на селе, которое нуждалось в капитальном ремонте. Деньги на строительство собирали всем миром. Помогали неравнодушные жители села и района, часть средств выделили из местного бюджета. Стоит отметить, что в открытии зала бокса оказали спонсорскую поддержку республиканский благотворительный фонд "Батыр боламын", а также волонтеры тренингового центра ""Автор своей жизни".

Выступая на церемонии открытия нового зала бокса, аким Казталовского района Альберт Есалиев поблагодарил всех жителей района, кто был причастен к строительству, и вручил благодарственное письмо от акима области Гали Искалиева руководителю кружка по боксу Асланбеку Сармалаеву и ветерану труда села Бостандык Таскали Ильясову за активную гражданскую позицию. Также он подарил юным спортсменам спортивную одежду для занятий боксом. Руководитель областного управления физической культуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров подарил новый ринг для занятий боксом, а президент благотворительного фонда "Батыр боламын" Арман Уахап презентовал спортсменам боксерские мешки и резиновые коврики для бокса. Современно оборудованный зал бокса впечатлил сельчан, здесь созданы теперь все условия для ребят, занимающихся данным видом спорта. В кружке бокса занимаются более 30 детей.

Наконец сбылась моя давняя мечта - тренировать детей в настоящем боксерском зале. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи. Вы помогаете сельским школьникам стать профессионалами в спорте, обещаю, что их имена еще не раз прославят наш родной край. тренер А. Сармалаев

Желаем юным боксерам блестящих успехов на спортивном поприще, ведь за них будут болеть и переживать все земляки.

Камила Талгат

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