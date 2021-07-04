В Казахстане отмечают Национальный день домбры

В преддверии Дня домбры Библиотека Елбасы подготовила видеоролик, посвященный памяти выдающихся казахских домбристов и кюйши.

"Домбра - паспорт и бренд казаха". Национальный день домбры отмечают сегодня в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Праздник был учрежден 13 июня 2018 года указом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Праздник древнейшего музыкального инструмента в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля. Эта дата учреждена с целью консолидации казахстанского общества вокруг ценностей и созидательных идей культурного наследия.

Казахи хранили домбру в почетном месте, а кюйши были почетными гостями, народ возносил их. Это благородное дело продолжается и по сию пору. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества. Уважение к священной домбре никогда не уходило. Нурсултан Назарбаев

В преддверии Дня домбры Библиотека Елбасы подготовила видеоролик, посвященный памяти выдающихся казахских домбристов и кюйши.

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