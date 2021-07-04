Военный самолет разбился на Филиппинах - 85 человек на борту

Приложение zakon.kz
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Сейчас из-под обломков уже спасли 40 человек.
Транспортный самолет C-130 Hercules вез солдат для борьбы с терроризмом. При попытке зайти на посадку он разбился, сообщает zakon.kz.
Несколько десятков человек спасли после крушения, их доставили в больницу, передает Inquirer.
Сейчас из-под обломков уже спасли 40 человек. Их доставили в военный госпиталь города Холо.
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