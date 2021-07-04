Военный самолет разбился на Филиппинах - 85 человек на борту

Сейчас из-под обломков уже спасли 40 человек.

Транспортный самолет C-130 Hercules вез солдат для борьбы с терроризмом. При попытке зайти на посадку он разбился, сообщает zakon.kz.

Несколько десятков человек спасли после крушения, их доставили в больницу, передает Inquirer.

Сейчас из-под обломков уже спасли 40 человек. Их доставили в военный госпиталь города Холо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!