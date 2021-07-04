Какого возраста возлюбленных выбирают разные знаки зодиака?

Представители разных знаков зодиака имеют свои предпочтения в этом вопросе.

На взаимопонимание между партнерами в отношениях большое влияние оказывает возраст партнера. Многое зависит от того - будет он младше, ровесником или старше, сообщает zakon.kz.

Представители разных знаков зодиака имеют свои предпочтения в этом вопросе. Подробнее о них рассказали астрологи 5-tv.ru.

Овен

Для Овнов важно, чтобы в возлюбленном был дух авантюриста. Однако, чем старше мужчина, тем меньше сил и энергии у него остается. Поэтому женщины-Овны предпочитают выбирать кавалеров помоложе и не обращают внимания на мнение окружающих.

Телец

Представители этого знака зодиака отличаются мудростью. Они — чуткие и понимающие женщины, которые любят учить мужчин и покровительствовать им. Проще всего женщнам-Тельцам найти общий язык с ровесниками или мужчинами на несколько лет моложе.

Близнецы

Больше всего Близнецам подходят люди их же возраста, с которыми у них много общего. Для представительниц этого знака зодиака важно полное взаимопонимание. Разница в возрасте может стать преградой для этого.

Рак

Эти дамы нередко выбирают мужчин помладше. Бывает и такое, что разница в возрасте оказывается весьма значительной, что позволяет им манипулировать партнером. Объяснение этому — нереализованные материнские инстинкты.

Лев

Львы категоричны: им важно, чтобы пассия была старше их. Любовный союз с таким партнером дарит больше возможностей и понимания. Также для Львов имеет значение материальная обеспеченность и стабильность.

Дева

Мужчин младше себя не принимают как взрослых людей и потому обходят их стороной. Даже ровесники нередко кажутся женщинам-Девам слишком ветреными. Привлекают же этих женщин мужчины постарше: зрелые и серьезные.

Весы

Для Весов важен не возраст, а наличие у партнера мужества, целеустремленности, зрелости. Именно поэтому акцента на возрасте они не делают. Защищенность — вот, что будет их по-настоящему привлекать.

Скорпион

Это любительницы ровесников, с которым им будет по душе. Однако они не будут воротить нос и от тех, кто помладше. Главное, чтобы партнером можно было манипулировать, наставлять его на нужный путь.

Стрелец

Комфортней всего Стрельцы ощущают себя рядом с людьми своего возраста. Если же эти женщины выбирают партнера постарше, то основой их интереса будет в меркантильных побуждениях.

Козерог

Женщины этого знака зодиака отличаются быстрым взрослением, и потому идеальным партнером для них станет мужчина постарше. Иных кавалеров они всерьез рассматривать не желают, но для некоторых ровесников могут сделать исключение.

Водолей

Свое сердце откроют мужчине с богатым жизненным опытом, широкими познаниями, целями, планами на жизнь. Как правило, это партнеры постарше, однако если такого кандидата удастся найти среди ровесников, Водолеи будут только рады.

Рыбы

Им нужен эмоционально зрелый избранник, который сможет понять их чувства и эмоции. Если мужчина еще будет решать ее проблемы, то она определенно согласиться выйти за него замуж. Чаще всего — это кавалеры старшего возраста.

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