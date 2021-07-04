Карантин усилят в Павлодарской области с 7 июля

Постановление вступает в силу с 00:00 7 июля текущего года.

Главный государственный врач Павлодарской области подписал постановление об усилении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, вводится запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.) мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей (митинги, шествия, выставки, конференции, демонстрации и т.д).

Запрещается деятельность развлекательных учреждений (караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные, игровые клубы, ночные клубы, компьютерные клубы, боулинг-центры и т.д.).

Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные автобусные, микроавтобусные пассажирские перевозки (за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар).

Запрещается деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях).

Запрещается деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.

Вводится запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.

Деятельность детских оздоровительных лагерей может проходить при заполняемости не более 30%.

Религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) могут функционировать индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Деятельность торговых центров, торговых домов, торговых сетей будет проходить с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с режимом работы до 22:00, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. м на посетителя. В субботу и воскресенье работать не будут.

Непродовольственные и продовольственные крытые рынки будут работать до 18:00 при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Деятельность непродовольственных и продовольственных рынков (вне зданий) будет осуществляться при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. м на одного посетителя без ограничения по времени.

Супермаркеты, гипермаркеты, продовольственные и непродовольственные магазины могут работать без ограничения по времени при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Объекты общественного питания (за исключением фудкортов (только доставка/вынос)) могут работать с 9:00 до 20:00.

Постановление вступает в силу с 00:00 7 июля текущего года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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