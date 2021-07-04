Легковушка влетела в автобус в Усть-Каменогорске, есть пострадавшие

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В результате аварии два пассажира Toyota Raum доставлены в больницу.
Авария произошла на улице Бажова, передает zakon.kz.
Водитель автомобиля марки Toyota не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом марки Scania, - пишет altaynews.
В результате аварии два пассажира Toyota Raum доставлены в больницу.
Ведется следствие.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!