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Легковушка влетела в автобус в Усть-Каменогорске, есть пострадавшие

Фото: УП Усть-Каменогорска. 4 июля 2021, 16:25

В результате аварии два пассажира Toyota Raum доставлены в больницу.

Авария произошла на улице Бажова, передает zakon.kz.

Водитель автомобиля марки Toyota не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом марки Scania, - пишет altaynews.

В результате аварии два пассажира Toyota Raum доставлены в больницу.

Ведется следствие.

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