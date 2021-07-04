Банковская ошибка сделала риелтора долларовым миллиардером в США

Позже банк восстановил баланс счета семьи до его изначального состояния.

Агент по недвижимости из американского штата Луизиана Даррен Джеймс четыре дня был обладателем 50 млрд долларов, передает zakon.kz.

Это не ошибка одного нуля или ошибка двух нулей, похоже, кто-то заснул на клавиатуре, - приводит lenta.ru слова риелтора.

Как оказалось, деньги были ошибочно переведены на семейный счет в банке.

Поначалу он думал, что у него объявился богатый родственник, который оставил ему наследство, но это был технический сбой, который затронул не только его семью.

Позже банк восстановил баланс счета семьи до его изначального состояния.

Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло, почему это произошло, как это произошло, но мы знаем, что это случилось не только с нами. Вызывает беспокойство тот факт, что мой счет скомпрометирован, а банк мне даже не позвонил. Мы ничего ни от кого не слышали, - поделился Джеймс.

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