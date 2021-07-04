Вирусолог о "Спутник V": аденовирус не может передаваться из поколения в поколение

Аденовирус в вакцине используется в качестве доставщика.

Кандидат биологических наук, молекулярный биолог, вирусолог, научный сотрудник Новосибирского государственного университета и университета Миннесоты (США) Маргарита Романенко рассказала о принципе работы векторных вакцин, передает zakon.kz.

Она отметила, что в случае "Спутника V" используется аденовирус в качестве доставщика. В его геном встраивается ген S-белка коронавируса - того самого, который обеспечивает коронавирусу попадание в клетки и последующее заражение, - сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Как отметила эксперт, аденовирус не может менять гены и передаваться из поколения в поколение.

Романенко напомнила, что иммунологическая эффективность "Спутника" составляет 100% - эти данные были опубликованы в журнала The Lancet. По словам вирусолога, не доверять изданию нет причин, поскольку оно является одним из самых авторитетных в мире, и те данные, которые предоставили разработчики российской вакцины, были проверены многократно - буквально каждая цифра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!