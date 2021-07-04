Артисты, политики и общественники обсудили достижения Казахстана

Они были свидетелями становления независимого Казахстана.

В Алматы состоялся круглый стол на тему "Еліміздің астанасы – ұлы дала жүрегі", общественные деятели встретились с молодежью, передает zakon.kz.

В Алматы в честь Дня столицы в здании КБТУ состоялся круглый стол на тему "Еліміздің астанасы – ұлы дала жүрегі" с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова, государственных деятелей Амангельды Шабдарбаева, Гани Касымова, члена АНК Бронислава Шин и Ахметжана Шардинова, экс- депутатов Мажилиса Парламента РК Загипы Балиевой и Нурлана Сулейменова, председателя правления Союза писателей РК Улыкбека Есдаулета, председателя Алматинского городского совета ветеранов Ахана Бижанова, профессора Георгия Кан, героя Труда, Народной артистки Розы Рымбаевой, ректора Казахского национального аграрного исследовательского университета Тлектеса Есполова, ректора университета "Туран", председателя Общественного совета Алматы Рахмана Алшанова и др., - рассказали в пресс-службе акимата города.

Участниками круглого стола стали лица, которые стали свидетелями становления независимого Казахстана и голосовали в пользу решения о переносе столицы, а также представители алматинской молодежи, которые в онлайн-формате смогли стать участниками диалога об истории страны, столицы и вкладе алматинской общественности в ее развитие.

По словам Елбасы, понятие "Казахстан - независимость – новая столица" стало единым символом нашей государственности, нашего будущего. Многие из нас помнят, когда в 1994 году при рассмотрении вопроса о переносе столицы Первый Президент, убеждая депутатов Верховного Совета в этом здании, говорил, что "в лице новой столицы Казахстан получит не только новый общественно-политический, но и крупнейший научный, культурный и деловой центр Казахстана. Сегодня под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева страна, как и ее столица, продолжает уверенно идти вперед, несмотря на глобальные вызовы и пандемию, - отметил замакима города Ержан Бабакумаров.

Улыкбек Есдаулет, председатель правления Союза писателей Казахстана, экс-заведующий отделом Министерства иностранных дел РК, также поделился собственным мнением о развитии столицы.

В каждой стране столицы - это сердце страны. Нур-Султан - сердце нашего государства, опора экономического развития, культурный облик нашей страны. Раньше столица называлась Акмола, потом Астана, а сегодня - Нур-Султан. Мы были свидетелями, когда город рос, поднимались здания, благоустраивали улицы. Наша столица - уникальный объект архитектуры, где можно встретить разные архитектурные строения, к примеру, Пирамиду, Хан Шатыр и другие. Филиал Союза писателей в Нур-Султане также знаменит своей неповторимостью и оригинальностью, мы очень рады этому. Всем знаменитым писателям в столице ставят памятники, открывают аллеи и скверы, - сказал Есдаулет.

Государственный деятель Казахстана Амангельды Шабдарбаев, экс-председатель Комитета национальной безопасности, экс-начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан в свою очередь подчеркнул, что за 30 лет Нур-Султан преобразился до неузнаваемости. Среди важных решений Елбасы Шабдарбаев назвал создание собственной валюты - тенге.

Очень много исторических моментов было в те годы, мы были свидетелями. Мы прошли большой путь с 90-х годов и теперь можем гордиться достижениями. Поздравляю всех с Днем столицы! - сказал он.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева также произнесла слова поздравления с Днем столицы в адрес всех казахстанцев.

Каждый год мы празднуем достижение нашей страны. Нур-Султан стал символом нового независимого Казахстана. Мы все должны прилагать усилия для дальнейшего развития нашего государства. Мы, творческие люди, выступая на сцене перед людьми, будем передавать через искусство - песней или стихами - народу о наших общих победах, – сказала она.

Гани Касымов, государственный деятель РК, экс-советник Президента Казахской ССР, экс-заведующий международным отделом Аппарата Президента и Кабинета министров РК, посвятил свое выступление вкладу алматинцев в развитие новой столицы.

На стыке веков Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев принял решение выбрать постоянную столицу страны. Сегодня мы видим, что столица Казахстана Нур-Султан сияет, как яркая звезда. Я думаю, что больше всех празднует День столицы наш город. Алматинцы понимали, что перенос столицы - это стратегический, геополитический интерес нашего государства. Алматинцы создали основной кадровый состав для государственной системы. Это были самые опытные чиновники, которые создавали благоприятные условия и ауру вокруг столицы. Многие алматинцы отдали свои годы, профессионализм, чтобы поднять столицу. Алматы так же сейчас развивается, как и страна в целом: все делается для блага населения, - высказался Касымов.

Загипа Балиева, государственный деятель, проректор Казахского аграрно-исследовательского университета, также была в составе Верховного Совета, голосовала за принятие решения о переносе столицы.

Мы проголосовали с надеждой. Время показало, что все сделали правильно. И стратегические задачи были реализованы. Город начал развиваться. Мы - свидетели великолепной столицы, где развитие идет высокими темпами. В новой столице были приняты важные политические решения. Елбасы - миротворец, вложил много усилий в поддержание геополитической стабильности, - сказала Балиева и обратилась к участникам круглого стола: - Молодежь, которая слушает, должна внимать, потому что патриотизм и гражданская позиция должны формироваться на основании знаний.

В обсуждении также приняли участие общественные деятели, которые внесли вклад в становление архитектурного облика столицы, - член Ассамблеи народа Казахстана, генеральный директор АО "Алматыинжстрой" Бронислав Шин, член Ассамблеи народа Казахстана, общественный деятель Ахметжан Шардинов, а также доктор исторических наук, профессор Георгий Кан. Они рассказали о том, как шли бесперебойные строительные работы в г. Нур-Султан.

Ахметжан Шардинов отметил, что "первым приоритетом, который был поставлен Первым Президентом РК - Елбасы в период обретения независимости, был приоритет экономического развития. В этой связи были сохранены многие заводы, рабочие места.

Доктор исторических наук, профессор Георгий Кан рассказал, какие бренды мировой архитектуры были привлечены для создания новой столицы, которой на сегодня гордится каждый казахстанец. Г. Кан также обратился к молодежи, сказав, что в столице - городе Нур-Султан - студенты могут оценить результат длительной и усердной работы, которая оправдала все надежды.

В ходе мероприятия также выступили ректор Университета "Туран", председатель Общественного совета Алматы Р. Алшанов, экс-директор Архива Президента РК Б. Джапаров, и.о. ректора КБТУ М. Габдуллин.

В завершение работы круглого стола замакима отметил, что в книге "Эра независимости" Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, как создавались и строились наше государство и столица, и призвал молодежь ознакомиться с ней.

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