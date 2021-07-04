Алматинцы покорили пик Нурсултан в честь Дня столицы

К восхождению допустили всех желающих в возрасте от 16 лет.

В рамках программы "Спорттық Алматы" состоялась Альпиниада "Пик Нурсултан". Жители Алматы, влюбленные в альпинизм, посвятили свое восхождение 30-летию независимости Казахстана и Дню столицы, передает zakon.kz.

Мы не первый год проводим Альпиниаду в рамках городской программы "Спорттық Алматы". В этом году мероприятие посвящено 30-летию независимости Республики Казахстан и Дню столицы. Желающих всегда очень много. Этот год также не стал исключением. Люди приходят семьями. Среди участников много молодых людей и немало пенсионеров. В связи с карантинными мерами у нас в этом году есть ограничения, поэтому на сам пик Нурсултан совершить восхождение смогут только 100 человек из числа наиболее опытных и подготовленных. Таких участников снабжаем специальной экипировкой на пике Комсомол. Здесь на Шымбулаке мы организовали концертную программу и розыгрыш призов. Самое главное, что люди довольны и активно участвуют в мероприятии. Спасибо городскому акимату и управлению спорта за поддержку, - говорит руководитель проекта "Спорттық Алматы" Ержан Мухаманов.

Как сообщили организаторы мероприятия, к восхождению допустили всех желающих в возрасте от 16 лет. Участники стартовали в 5:00 с Медеу.

Опытные альпинисты "Спорттық Алматы" прошли до Шымбулака (2380 м), а затем до Талгарского перевала (3200 м), поднялись на ледник Богдановича (3600 м), покорили перевал Комсомол (4000 м) и финишировали на пике Нурсултан (4376 м). Как говорят альпинисты, пик Нурсултан видно каждому алматинцу из любой точки города. И это очень символично. Участники выбрали наиболее распространенный вариант подхода – через Талгарский перевал. Также есть вариант восхождения на пик Нурсултан через перевал Маншук Маметовой.

Я первый раз участвую в Альпиниаде. Это настоящий праздник для всех нас. Мы с шести утра начали восхождение в горы. Сегодня добрались до ледника Богдановича (3600 м). Спасибо большое организаторам. Горы, свежий воздух. Настроение прекрасное. Хотелось бы больше таких интересных мероприятий, - рассказывает участница Альпиниады Валентина Дмитриевна.

Отмечается, что Альпиниада "Шымбулак - пик Нурсултан" проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей Алматы.

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