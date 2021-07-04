Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Крупный пожар разгорелся в курортном отеле в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области. 4 июля 2021, 20:37

Жертв и пострадавших нет.

Кровля известного курортного отеля горела в регионе, передает zakon.kz.

4 июля текущего года в 12.39 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Панфиловском сельском округе Талгарского района на территории Park Resort "Восемь озер" произошло задымление кровли здания, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

На месте пожара работали 13 человек личного состава и три единицы техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием кровли на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарных подразделений, - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как звуки и музыка влияют на еду
Появилось новое граффити с портретом Назарбаева в Алматы