Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Спасавший дочь отец утонул вместе с ней в Уральске

Фото: из открытых источников. 4 июля 2021, 21:38

Тело девочки извлечено из воды очевидцами.

Трагедия произошла на реке Урал, передает zakon.kz.

В 17.10 в Уральске в реке Урал, в районе улицы Урдинской, поисковой группой ОСО ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело 48-летнего мужчины, который в 15:43 утонул, пытаясь спасти 10-летнюю дочь. Она утонула, купаясь в необорудованном месте, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Тело девочки извлечено из воды очевидцами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Гороскоп на июль от Василисы Володиной
Пенсионные накопления можно будет потратить на ЭКО и лечение детей