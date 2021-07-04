Спасавший дочь отец утонул вместе с ней в Уральске

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Тело девочки извлечено из воды очевидцами.
Трагедия произошла на реке Урал, передает zakon.kz.
В 17.10 в Уральске в реке Урал, в районе улицы Урдинской, поисковой группой ОСО ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело 48-летнего мужчины, который в 15:43 утонул, пытаясь спасти 10-летнюю дочь. Она утонула, купаясь в необорудованном месте, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Тело девочки извлечено из воды очевидцами.
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