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Пыльная буря дошла до села в Мангистауской области

Фото: очевидцев. 4 июля 2021, 22:51

Водители сняли видео, на котором можно оценить масштаб природного явления.

Жители Бейнеу сообщили, что вечером 4 июля около 19:30 в селе начала подниматься пыль, передает zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Рассылки от службы спасения 112 по поводу возникновения пыльных бурь 4 июля в регионе не было, - говорится в сообщении.

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Видимость на улицах стала крайне низкой. Водители сняли видео, на котором можно оценить масштаб природного явления.

Служба спасения сообщает, что 5 и 6 июля в Мангистауской области возможна угроза степного пожара.

К слову, 3 июля жители Жанаозена жаловались на низкую видимость на дорогах из-за поднявшейся пыльной бури.

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