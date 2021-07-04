Новая "маскировка" COVID-19

Потеря обоняния ушла на второй план.

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об основных симптомах коронавируса и причинах "маскировки" под вирус, передает zakon.kz.

Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, - рассказал РИА Новости Тимаков.

По словам инфекциониста, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.

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