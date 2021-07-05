Полицейские перекрыли мангистауцам дорогу к водоемам

Движение на самой трассе не перекрыто.

Запрет на проезд действует у спуска на 43 километре. Полицейские проводят здесь разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться в запрещенном месте, передает zakon.kz.

В настоящий момент рассматривается вопрос совместно со спасателями в дальнейшем перекрыть доступ на ежедневной основе или по праздникам и выходным, - рассказали "Ладе" в пресс-службе ДП региона.

Как уточняется, движение на самой трассе не перекрыто.

Запрещенные для купания участки в Актау:

1) От гостиницы "Caspian Riviera" в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне (протяженность - 300 м и ширина - 20 м);

2) Водоканал "Шора" (протяженность - 100 м и ширина - 20 м).

Запрещенные для купания участки в Тупкараганском районе:

1) Прибрежные зоны на 43 км трассы Актау-Форт-Шевченко (протяженность - 2 тыс. м и ширина - 30 м);

2) "Голубая бухта" на 64 км (протяженность - 900 м и ширина - 30 м);

3) "Саура" на 86 км (протяженность - 3200 м и ширина - 30 м);

4) На 30 км от Форт-Шевченко "Тамшалы" (протяженность - 3700 м и ширина - 30 м);

5) На 20 км от села Таучик "Сартас" (протяженность - 3 тыс. м и ширина - 30 м).

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