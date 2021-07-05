Тела россиянки и двух ее сыновей обнаружили в реке в ЗКО

У погибшей остался маленький ребенок, которому около двух лет.

Трагедия произошла 4 июля, на реке Урал в поселке Жарсуат Бурлинского района, передает zakon.kz.

Они утонули в том месте, где ведутся берегоукрепительные работы. Там сейчас гравий берут, глубина большая - метров шесть. В воде утонувшими найдены двое детей и их мама. Дети были раздеты, а мама в одежде. На берегу был детский самокат. Как именно они утонули - никто не видел. Скорее всего, дети полезли в воду и стали тонуть, а мама пыталась их спасти, - рассказал порталу "Мой город" житель села Жарсуат.

По словам очевидцев, 36-летняя женщина с тремя детьми, младшему из них нет и года, приехала из Анапы в гости к родителям мужа. Погибшим сыновьям было пять и семь лет. Их тела извлекли из воды местные жители.

Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок, которому около двух лет. Он сейчас с бабушкой и дедушкой.

Мать была в одежде, сыновья раздетые. Обстоятельства выясняются. Погибшие являются уроженцами Российской Федерации, - отметили в ДЧС ЗКО.

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