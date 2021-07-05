TikTok увеличит длительность роликов в три раза

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Сейчас максимальная продолжительность видеороликов, которые могут загрузить обычные пользователи платформы, ограничена 60 секундами.
Сервис коротких видео TikTok разрешил публиковать ролики длиной до трех минут, передает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба TikTok.
Сейчас максимальная продолжительность видеороликов, которые могут загрузить обычные пользователи платформы, ограничена 60 секундами. В следующем крупном обновлении, которое должно состояться в течение нескольких недель, максимальный размер будет увеличен до трех минут.
Некоторые из вас, возможно, уже встречали более длинное видео на TikTok — мы позволяем создателям по всему миру экспериментировать с расширенным форматом. менеджер по продукту Дрю Кирхгофф
Теперь опция станет доступна для всех. Это уменьшит необходимость разбивать видео на несколько частей — к этому прибегают многие видеоблогеры, чтобы увеличить суммарные просмотры.
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