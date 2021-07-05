Собаке в приюте Актобе разбили нос и выбили зубы

В приют вызвали полицию.

У одного из питомцев приюта "Собаки Актобе" обнаружились серьезные травмы. Волонтеры предполагают, что кто-то избил пса, сообщает zakon.kz.

Мест, где собака могла бы так пораниться сама, в приюте нет, пишет газета "Диапазон".

Я когда увидела эту рану, была ошарашена. Нос рассечен, кусочек свисает. Осмотрели все, так рассечь нос ей было не обо что. Нашли капли крови на стене дома, немного в будке. У нее заплыл левый глаз, у обоих глаз - ссадина. Отвезли в "ЗооЛео", ветеринары нос зашили, глаз закапали, дали назначение. Два зуба выбито, один сломан. Не знаем, что и думать. волонтер Лейла

Сотрудники приюта предполагают, что пса по кличке Брауни ударили чем-то вроде лопаты. Собаку забрали с обочины трассы в прошлом году. Ее вместе с сестренками кто-то выкинул, они едва открыли глаза. Волонтеры их выходили, вылечили, троих отдали в добрые руки. Брауни еще ждет хозяина.

Волонтеры переживают, как защитить других собак. Всего в приюте их шесть.

Два года назад у нас выломали часть забора, никого тогда не наказали. Подозреваемые у нас есть, но мы не можем что-то на 100% утверждать. Страшно за наших собак, как нам их защитить? Уже год мы хотим закрыть приют, но пока каждая собака не найдет дом, мы просто не можем этого сделать. волонтер Ирина

В приют вызвали полицию.

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