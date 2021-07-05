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Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлен 3031 случай

Фото: deyerler.org 5 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан - 799,
  • в городе Алматы - 396,
  • в городе Шымкент - 161,
  • в Акмолинской области - 130,
  • в Актюбинской области - 69,
  • в Алматинской области - 92,
  • в Атырауской области - 149,
  • в ВКО - 66,
  • в Жамбылской области - 57,
  • в ЗКО - 186,
  • в Карагандинской области - 499,
  • в Костанайской области - 54,
  • в Кызылординской области - 33,
  • в Мангистауской области - 196,
  • в Павлодарской области - 87,
  • в СКО - 12,
  • в Туркестанской области - 45.

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 596,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкент - 28,
  • в Акмолинской области - 12,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 131,
  • в ВКО - 77,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 20,
  • в Карагандинской области - 270,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области – 27,
  • в Мангыстауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 12,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 402 121 человек.

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