Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлен 3031 случай

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султан - 799,

в городе Алматы - 396,

в городе Шымкент - 161,

в Акмолинской области - 130,

в Актюбинской области - 69,

в Алматинской области - 92,

в Атырауской области - 149,

в ВКО - 66,

в Жамбылской области - 57,

в ЗКО - 186,

в Карагандинской области - 499,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 33,

в Мангистауской области - 196,

в Павлодарской области - 87,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 45.

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 596,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 28,

в Акмолинской области - 12,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 131,

в ВКО - 77,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 270,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области – 27,

в Мангыстауской области - 6,

в Павлодарской области - 12,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 402 121 человек.

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