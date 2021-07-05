Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлен 3031 случай

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан - 799,
- в городе Алматы - 396,
- в городе Шымкент - 161,
- в Акмолинской области - 130,
- в Актюбинской области - 69,
- в Алматинской области - 92,
- в Атырауской области - 149,
- в ВКО - 66,
- в Жамбылской области - 57,
- в ЗКО - 186,
- в Карагандинской области - 499,
- в Костанайской области - 54,
- в Кызылординской области - 33,
- в Мангистауской области - 196,
- в Павлодарской области - 87,
- в СКО - 12,
- в Туркестанской области - 45.
Всего в стране подтверждено 436 962 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 596,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкент - 28,
- в Акмолинской области - 12,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 131,
- в ВКО - 77,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 20,
- в Карагандинской области - 270,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области – 27,
- в Мангыстауской области - 6,
- в Павлодарской области - 12,
- в СКО - 23,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 402 121 человек.
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