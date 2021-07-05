Оливер Стоун опубликовал трейлер фильма о Назарбаеве

В трейлере, который опубликовал Стоун, есть фрагменты интервью с Первым Президентом Казахстана, где Елбасы рассказывает о том, с чего начинал свой путь, о Горбачеве и Ельцине, о развале СССР, Семипалатинском полигоне и строительстве Астаны.

Известный голливудский режиссер Оливер Стоун поделился в соцсетях трейлером своего проекта о Казахстане и Назарбаеве, сообщает zakon.kz.

Режиссер в ближайшее время посетит нашу страну и примет участие в премьере документального фильма "QAZAQ History Of The Golden Man" ("QAZAQ: история золотого человека).

На своей странице в Facebook Оливер Стоун пишет, что сейчас находится в Италии, откуда затем собирается в Казахстан. Восьмичасовой фильм срежиссирован Игорем Лопатенко. В него входит интервью Оливера Стоуна с Первым Президентом Казахстана.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотой глобус", нескольких премий "BAFTA", гильдии режиссеров Америки и еще множества различных других.

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