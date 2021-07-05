27 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Приложение zakon.kz
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Лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (30 372 КВИ+ и 1 346 КВИ-).
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 5 июля в Казахстане представил Минздрав, сообщает zakon.kz.
От коронавируса за сутки скончались 25 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - двое.
Лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (30 372 КВИ+ и 1 346 КВИ-), из них:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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