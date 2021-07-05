Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Грузии

В финале одиночного разряда она одолела американку Викторию Сасинку.

Теннисный турнир ITF Junior Telavi Cup 2021, проходивший в Телави среди игроков до 18 лет пятой категории, завершился. Абсолютной чемпионкой турнира стала казахстанка Мария Синицына, сообщает zakon.kz.

В финале одиночного разряда казахстанка одолела американку Викторию Сасинку со счетом - 7:5, 3:6, 6:3, передает пресс-служба ФТК.

Для 18-летней алматинки титул стал первым на турнирах U18 в одиночном разряде. В парном финале Синицына вместе с Гюлен Ипек из Турции, которые были сеяны третьими, обыграли первую пару, казахстанско-российский дуэт Карину Джумажанову и Елизавету Масняю - 6:3, 2:6, 10:8. Мария записала в актив уже второй парный титул в текущем сезоне. Кроме того, в Берлине завершился турнир второй категории Tennis Europe14&U Berlin International, где казахстанец Зангар Нурланулы в финале уступил чеху Мартину Доскошилу - 2:6, 2:6.

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