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Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 5 июля

Фото: vyksavkurse.ru 5 июля 2021, 10:49

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Согласно информации МВК, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангыстауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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