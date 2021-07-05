Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 5 июля

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
Согласно информации МВК, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангыстауская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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