В трех сельских округах Карагандинской области объявлен режим ЧС

На территории Улытауского, Каркаралинского, Осакаровского, Бухар-Жырауского, Шетского, Нуринского районов и города Каражала на контроль взяты 17 очагов возгораний.

В трех сельских округах Улытауского района - Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском - из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС. А также создана комиссия по оценке ущерба, сообщает zakon.kz.

На территории Улытауского, Каркаралинского, Осакаровского, Бухар-Жырауского, Шетского, Нуринского районов и города Каражала на контроль взяты 17 очагов возгораний.

На местах в круглосуточном режиме работают 70 единиц техники, более 350 сотрудников ДЧС и добровольцев. Из 17 степных возгораний ликвидированы 10 (из них три на территории Улытауского района, два в Бухар-Жырауском районе, один в Шетском, два в Нуринском, один в Осакаровском и один на территории Каркаралинского района). На контроле остаются два степных пожара и пять степных возгораний. пресс-служба оперативного штаба ДЧС Карагандинской области

Для оперативной доставки личного состава к местам тушения очагов природных пожаров направлен вертолет "МИ-8" АО "Казавиаспас", а также для усиления группировки по тушению пожаров из Караганды выехали 40 человек и три единицы техники (две вахтовки и командно-штабная машина). Из поселка Жанаарка направлена 10-тонная автоцистерна.

Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, а также заместитель акима области и начальник ДЧС вылетели на места пожаров для оперативной оценки обстановки и управления силами и средствами, задействованными в тушении.

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