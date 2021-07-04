Праздничные мероприятия прошли в Восточном Казахстане ко Дню домбры

Все праздничные мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. День домбры завершится вечерними концертами.

Домбра – это уже не только народный музыкальный инструмент, а целое национальное достояние. Она и звуки ее струн, мелодии кюев сопровождают народ Казахстана из поколения в поколение, передают культурные ценности и традиции. А по решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи внесены в список нематериального наследия человечества, сообщает zakon.kz

Национальный день домбры отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, с 2018 года. С праздником восточноказахстанцев поздравил аким ВКО Даниал Ахметов. Он отметил, что домбра стала символом Великой степи, отражением истории, культуры и искусства, ведь творчество казахов нельзя представить без чарующих звуков этого национального музыкального инструмента.

На родине великого поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева установлен памятник домбре. Инструмент был его спутником, мелодии и кюи вдохновляли творить и созидать. Радостно, что сегодня в регионе очень много молодых домбристов, это значит, что они возвращаются к истокам, чтут наше культурное наследие. Потому что светлые и по-настоящему народные мелодии должны звучать в каждом доме. аким ВКО Даниал Ахметов

В этом году в преддверии праздника состоялось несколько значимых мероприятий. К тому же они были повещены 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Ежегодную акцию "Домбра party" в канун Дня домбры организовал областной Молодежный ресурсный центр, при поддержке Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных и Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Александра Пушкина. Из-за санитарных требований концепцию мероприятия немного пришлось изменить, но это не помешало молодежи показать свои таланты.

Как и прежде, основная цель "Домбра party" ставит целью популяризацию искусства кюйши и национального инструмента среди молодежи, повышение профессионального мастерства талантливых артистов, возрождение национального искусства, и, конечно же, празднование Национального дня домбры.

Мы исполнили популярные домбровые произведения, играли на нашей пешеходной улице – Арбате, – поделился студент 3 курса училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Ерназ Нурлыбеков. – Многие люди останавливались и слушали, хлопали и поддерживали – и дети, и молодежь, и старшее поколение. Это замечательно, что им всем понравилось наше выступление, звучание домбры.

Сотрудники библиотеки подготовили информационно-книжную выставку "Волшебные струны домбры". Из представленных на ней произведениях, можно было узнать о знаменитых музыкантах, исполнителях и композиторах, об истории этого музыкального инструмента и интересных фактов. Заинтересованные могли почитать о людях, которые внесли свой вклад в домбровое искусство, и популяризацию такой музыки, просмотреть ноты и тексты современных айтысов.

Помимо этого, в рамках празднования 30-летия Независимости страны и Дня домбры прошел фестиваль имени Турсынгазы Рахимова – именитого певца, учителя, композитора, деятеля культуры, обладателя премии имени М. Макатаева. Во время фестиваля состоялась выставка и мастер-классы от известных мастеров, создающих национальные инструменты, уроженцев Восточного Казахстана Жолаушы Турдугулова, Адиля Турганбаева, Амангельды Смагулова, Ержана Оразалина и многих других. А в праздничном концерте приняли участие такие выдающиеся народные артисты и исполнители как Гульмира Сарина, Ерлан Рыскали, Клара Толенбаева и другие.

В день праздника в Восточном Казахстане состоялись концерты, где ведущие исполнители, ансамбли домбристов, хореографические коллективы показали свои таланты и поздравили жителей областного центра с праздником.

При поддержке Управления культуры мы сегодня собрались в парке имени Жамбыла Жабаева, чтобы отметить день домбры, – рассказал директор "Ертіс концерт" Данияр Мергалиев. – Очень важно праздновать этот день. Ведь домбра – олицетворение национального духа, характера, истории казахского народа. У нас ведь есть такой афоризм "Нағыз қазақ-қазақ емес, нағыз қазақ-домбыра". Казахи буквально рождаются музыкантами. Мы с детства поем, учимся играть на домбре и других национальных инструментах. Это важно для молодежи, для подрастающего поколения, чтоб они знали национальное достояние, традиции.

Отметим, что все праздничные мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. День домбры завершится вечерними концертами.

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