Взрыв уничтожил химический завод в Таиланде

Сейчас пожарным удалось взять пламя под контроль, однако над зданием поднимается черный дым.

На химическом заводе в пригороде Бангкока в Таиланде произошел мощный взрыв. Пока известно о 20 пострадавших, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета Bangkok Post, взрыв произошел около 02:50 по местному времени. На территории завода располагалось шесть складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и строения в радиусе километра.

Район, который административно относится к провинции Самутпракан, расположен в нескольких километрах от бангкокского международного аэропорта Суваннапхуми. Взрывная волна выбила дверные и оконные рамы и вызвала разрушения в помещениях в радиусе километра от места взрыва, и выбила стекла в окнах в радиусе двух – двух с половиной километров от химзавода.

Сейчас пожарным удалось взять пламя под контроль, однако над зданием поднимается черный дым.

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