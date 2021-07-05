В преддверии Дня столицы в Актау вручили ключи от многоквартирного жилого дома

Аким города Актау Н. Килыбай побывал на торжественной церемонии вручения ключей и поздравил жителей дома с новосельем.

В Актау в рамках празднования 30-летия независимости страны и Дня столицы введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, сообщает zakon.kz.

Дома на 7, 9 и 12 этажей построены в рамках государственной программы "Нұрлы жер". Аким города Актау Н. Килыбай побывал на торжественной церемонии вручения ключей и поздравил жителей дома с новосельем.

Благодаря поддержке государства растет число граждан, отмечающих новоселье. На прошлой неделе в новые квартиры переехали 216 семей. Сегодня в преддверии Дня столицы мы вручили ключи от жилья еще одной группе граждан. С праздником вас, новоселы! Пусть ваши дома будут наполнены радостью и благополучием, - сказал аким города.

Первый блок жилого комплекса "Акку-3", состоящего из 670 квартир, который расположен в 33 микрорайоне, был введен в эксплуатацию в прошлом месяце. Сегодня дополнительно сдано 227 квартир. Полным ходом идут работы по окончанию строительства оставшейся части ЖК. Всего он состоит из трех частей.

Граждане, получившие квартиры в жилом комплексе "Акку-3", прошли конкурс через "Отбасы банк", все они очередники в акимате города Актау. На торжественном мероприятии гости побывали в доме Мейрама Сапарбаева и осмотрели новую квартиру.

Благодаря госпрограмме мы смогли стать обладателями собственного жилья. Ждали такую возможность 5 лет. Радости нет предела. Теперь мы обладатели трехкомнатной квартиры. Спасибо всем за поддержку, - говорит новосел.

По словам акима города, особое внимание в нашей стране уделяется решению вопросов доступного жилья. В этом году в областном центре планируется построить 86 тысяч квадратных метров жилья. Получить эти дома можно будет через "Отбасы банк" в соответствии с программами, разработанными по поручению главы государства. пресс-служба акима Мангыстауской области

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