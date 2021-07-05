Умер режиссер Владимир Меньшов

Смерть наступила от последствий коронавируса.

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Мосфильма.

Смерть наступила от последствий коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что Меньшов переболел коронавирусом в легкой форме. Его супругу актрису Веру Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.

Родился 17 сентября 1939 года в Баку.

В 1961 году стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" (1979) был удостоен премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке; о награде узнал случайно от коллег.

С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров, с 1989 по 2018 руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

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