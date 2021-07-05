Литва присвоила дипломатический статус офису Тихановской

Утверждается, что Литва этим шагом "запустила новый этап делегитимизации режима" и добавляется, что подобные представительства могут появиться и в других странах.

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипстатус в Литве, сообщает zakon.kz.

Об этом оппозиционный политик написала в своем Telegram.

Это значит, что беларусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС. Светлана Тихановская

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с Тихановской заявил о признании ее Офиса "официальным представительством белорусской демократии".

Утверждается, что Литва этим шагом "запустила новый этап делегитимизации режима" и добавляется, что подобные представительства могут появиться и в других странах.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции на выборах, которые прошли в августе 2020 г. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявила, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. Под этими лозунгами в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.

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