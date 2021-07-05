Женщина пыталась покончить с собой под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

Приложение zakon.kz
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Выжить ей удалось благодаря быстрой реакции водителя.
Женщина отделалась переломом ребра и ушибленной раной правой руки, передает zakon.kz.
28 июня около 11:00 потерпевшая выбежала на проезжую часть в районе остановки "ДКМ" и бросилась под колеса подъезжающего маршрутного автобуса № 19. Позже свой поступок она объяснила тем, что не хотела быть обузой родственникам из-за неизлечимой болезни, – рассказали altaynews в Управлении полиции города.
Выжить ей удалось благодаря быстрой реакции водителя автобуса.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 105 части 1 УК РК (Суицид).
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