В конце июля начнется набор в учебные заведения Минобороны Казахстана

Отбор проводится на конкурсной основе.

Как сообщили в ведомстве порталу zakon.kz, в этом году отбор планируется проводить в офлайн-режиме с 27 июля по 11 августа.

В соответствии с Законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" в военные учебные заведения могут поступать граждане Республики Казахстан, достигшие 17-летнего возраста, но не старше 22 лет. Для прошедших воинскую службу по призыву, а также для солдат срочной службы возраст поступления не должен превышать 24 лет, для военнослужащих по контракту, проходящих службу в Вооруженных Силах, – 25 лет, - отмечается в сообщении.

Кроме того, казахстанские курсанты-первокурсники могут после принятия присяги подать рапорт на обучение в зарубежных военных учебных заведениях. Отбор проводится на конкурсной основе.

Как отмечают в Министерстве, обучающиеся в военных учебных заведениях обеспечиваются всеми видами довольствия: получают стипендию, обмундирование, питание. Проживают курсанты в казармах и общежитиях.

При следовании в отпуск и на стажировку и обратно наши обучающиеся обладают правом бесплатного проезда за счет государства внутренним транспортом, железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан, – говорят в ведомстве.

Военные учебные заведения Минобороны осуществляют подготовку на бесплатной основе. В соответствии с Законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" при равных баллах преимущества имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также пропавших без вести, обладатели знака "Алтын белгі", выпускники учебных заведений с военной подготовкой, а также участники международных олимпиад и научных конкурсов.

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